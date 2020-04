Venezia oggi e un anno fa: la laguna non è mai stata così blu

Laguna blu e Canal Grande deserto. E’ questo che salta subito agli occhi guardando le foto scattate dal satellite Esa che compara lo stesso scatto fatto oggi e un anno fa. Le immagini sono state realizzate da Sentinel 2, del programma Copernicus gestito da Commissione Europea e Agenzia Spaziale Europea (Esa). A causa del blocco dovuto all’emergenza Coronavirus, a Venezia, come in tutta Italia, il traffico si è drasticamente ridotto contribuendo così ad una riduzione dell’inquinamento.

A cloud-free view of #Venice and the Venetian lagoon taken by @CopernicusEU #Sentinel2 yesterday. A comparison with April 2019 shows a reduction in the number of boats navigating the canals and change in water colour. See https://t.co/akOoBEa1DY

Pic 👉 https://t.co/jKtpbQ5vXU pic.twitter.com/JsjyW1mmrQ

— ESA (@esa) April 14, 2020