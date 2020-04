Sgarbi: «Von der Leyen totale depensante»

«Consiglio a tutti di aspettare a prenotare le vacanze estive. Infatti, per i mesi di luglio e agosto, attualmente, nessuno può fare previsioni affidabili su quello che sarà». Queste le dichiarazioni molto criticate di Ursula von der Leyen rilasciate durante un’intervista alla Bild.

Uno di quelli che proprio non ha digerito queste parole è Vittorio Sgarbi che durante un’ospitata a Quarta Repubblica ha detto: «Ci invita a non prenotare le vacanze quest’estate? Ma come si permette la presidente europea di toglierci la speranza di fare le vacanze? La von der Leyen È una totale depensante!».