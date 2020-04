Covid-19, Ulss 7 Pedemontana: altre tre vittime a Santorso

Azienda Ulss 7 Pedeomontana, Bassano del Grappa, 16 aprile 2020 – Tre nuove vittime sul territorio dell’Ulss 7 Pedemontana a causa del Covid-19. A perdere la vita una donna di 89 anni e un uomo di 90 anni di Asiago e una donna di 86 anni di Bassano. Nella Pedemontana sono 1147 i casi positivi; 15623 i tamponi compiuti; 130 le persone ricoverate di cui 108 a Santorso, 20 a Marostica e 2 a Bassano; 10 di queste sono in terapia intensiva e 5 in semi intensiva; 1680 i pazienti in sorveglianza attiva e passiva.

Sono i numeri del bollettino aggiornato alle 16 di oggi, giovedì 16 aprile, dell’Ulss 7 Pedemontana.

(ph. Imagoeconomica)