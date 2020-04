Coronavirus in Veneto: 15219 positvi (+229), altri 18 decessi, guariti a quota 1949

In Veneto i casi positivi sono saliti oggi a 15219, +229 rispetto alla rilevazione delle 8 di questa mattina; i negativizzati sono aumentati a 3409; le persone in isolamento rimangono costanti a 13902 unità; i ricoverati in ospedale a 1355, – 33 rispetto a questa mattina; calano anche i pazienti in terapia intensiva, sono 200, – 9 dalla precedente rilevazione; in totale i deceduti dal 21 febbraio sono stati 1019, di cui 869 negli ospedali, 18 in più solo oggi; crescono le persone guarite e dimesse, arrivate a quota 1949.

Lo rileva il bollettino della Regione Veneto aggiornato alle ore 17 di oggi, giovedì 16 aprile.