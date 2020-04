Borrelli: «Terapia intensiva, mai così pochi ricoverati dal 21 marzo»

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, legge il bollettino odierno nel punto stampa del 16 aprile. I positivi sono 106607 (+1189 rispetto a ieri). Continua a calare la pressione negli ospedali: 2937 i ricoverati in terapia intensiva (-143 rispetto a ieri), un dato così basso non si registrava dal 21 marzo. 26893 sono i ricoverati con sintomi (-750 rispetto a ieri). In termini percentuali sono il 72% del totale quelli in isolamento domiciliare senza sintomi. Oggi i morti sono 525 mentre i guariti 40164 (+2072 rispetto a ieri). I tamponi fatti oggi sono 61 mila.