Vacanze col Coronavirus: a Jesolo ombrelloni distanti e solo su prenotazione

Grande sintonia e unità d’intenti per pianificare la stagione estiva 2020 e poter dare agli ospiti della località la qualità dei servizi e la sicurezza che cercano ai tempi del coronavirus. In videoconferenza questa mattina, amministrazione comunale e associazioni di categoria hanno parlato all’unisono per condividere le prossime tappe e punti su cui avviare la programmazione del dopo emergenza sanitaria. Jesolo entrerà in una nuova vita del turismo balneare che richiederà azioni puntuali e straordinarie per rendere fruibile la spiaggia e i suoi servizi. Condivisione è stata espressa alla proposta avanza dal sindaco Valerio Zoggia di gestione dei flussi turistici anche dei cosiddetti “pendolari” tramite un sistema di prenotazione digitale del posto spiaggia, così da poter controllare e indirizzare in modo più efficace gli ospiti della località verso i vari stabilimenti e consorzi balneari, prevenire assembramenti e avere efficace distribuzione degli spazi.

Il sistema di prenotazione che sarà studiato nelle prossime settimane, prevederebbe l’utilizzo di una “app” anche per smartphone, dove i vacanzieri potranno visionare le disponibilità e scegliere il posto spiaggia e raggiungere la località sapendo di avere assicurato uno spazio. Ad essere valutati dovranno essere anche altri aspetti, come forme di gestione delle aree di spiaggia libera per evitare, anche in questo caso, assembramenti e ottemperare alle indicazioni delle autorità sanitarie. Un analogo ragionamento riguarderà poi la battigia per le quali si dovranno individuare regole di utilizzo in accordo con Regione e Guardia Costiera, ferma restando la necessità di assicurare spazi per il transito dei veicoli di emergenza e servizio e, ad esempio dei carretti per la vendita dei gelati. Tra le misure su cui c’è stato accordo, anche la necessaria chiusura dei caratteristici pontili per evitare che siano utilizzati come luoghi in cui poter prendere il sole. È stata infine concordata la costituzione di una commissione composta dal sindaco Zoggia, dall’assessore al Demanio, Esterina Idra con il supporto dell’ufficio competente e i rappresentanti delle categorie interessate per la definizione delle regole e della “progettazione” della spiaggia per il 2020.

(ph: shutterstock)