Renzo Rosso: «Siamo Paese di chiacchieroni con al governo ex giocolieri»

«La Cina non ha mai chiuso; ha dato sicurezza alle persone e hanno tenuto tutto aperto». Ma anche noi «siamo in grado di ripartire e determinati settori lo stanno già facendo: se lavora il settore alimentare o il meccanico, perché non possono lavorare anche gli altri rispettando la sicurezza delle persone?». Così Renzo Rosso, patron della Diesel e presidente di Otb (Only The Brave), ospite della trasmissioni Circo Massimo su Radio Capital. Secondo Rosso, dunque, «non possiamo fermare il sistema economico perché questo farà più male del coronavirus. In giro c’è la fame. A Vicenza, una delle città più ricche d’Italia, 600 famiglie non riescono a fare la spesa, figuratevi al sud. L’economia va rimessa in moto fissando in primis la sicurezza delle persone e lavorando in maniera diversa»

Poi affronta il tema politico: «Il governo non ha consapevolezza dei fatti e dei numeri. Numeri che vengono dettati, sembra un lotto. Si parla di 50, 100, 1000 miliardi». E sulla task force dice: «Colao, ad esempio, è un fenomeno ma non può avere 16 consulenti politici, gente di governo. Si prenda gente vera, che conosce il problema, anche imprenditori, visto che non sono rappresentati. Non ha senso adesso parlare di destra e sinistra, bisognerebbe lavorare insieme per risolvere il problema. E invece si fa polemica politica, è vergognoso. Si sta lì a parlare e parlare, senza concretezza. Siamo un paese di chiacchieroni. Abbiamo centinaia di persone che vanno in pensione prendendo milioni, basterebbe un decimo delle persone che abbiamo. Ed invece, noi mettiamo al governo ministri che fino all’altro ieri facevano i giocolieri. Un governo non può stare in piedi in questo modo. Ma a cosa servono 7-800 persone in Parlamento quando il 70% non ci va neanche. Mettiamo la gente giusta, quelli che servono».

