Salvini lancia Zaia premier, la risposta: «Grazie ma io resto in Veneto»

Matteo Salvini intervenendo a Prima Serata su Tva Vicenza ha risposto alla domanda “Zaia potrebbe essere un buon presidente del Consiglio dopo questa emergenza?”. «Potrebbe fare benissimo tante cose, è uno dei migliori che abbiamo nella Lega. Ma è una risorsa in futuro per tutto il Paese. Per quanto riguarda le elezioni regionali in Veneto, si può votare a luglio, a Ferragosto, a metà ottobre e, senza essere veggenti, è facile prevedere che ci sarà un’ampia riconferma per lui e la sua squadra».

La risposta di Zaia alle parole di Salvini: «Ringrazio Matteo ma è serio da parte mia restare concentrato nel Veneto. Siamo davanti ad una tragedia unica e il Veneto ne deve uscire al più presto».

(ph: imagoeconomica)