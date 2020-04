Tragedia sfiorata nel Padovano: bimbo travolto da cancello di ferro

Tragedia sfiorata a San Martino di Lupari, in provincia di Padova. Un bimbo di tre anni è stato travolto da un cancello di ferro mentre giocava nel giardino della sua abitazione. Da una prima ricostruzione, il piccolo si è aggrappato al cancelletto in ferro, adagiato ad una recinzione, facendolo cadere. Il bambino, rimasto qualche istante sotto il peso del cancelletto, è stato subito soccorso da un vicino di casa che ha anche allertato i genitori.

Il piccolo, che è stato elitrasportato alla pediatria dell’ospedale di Padova per ulteriori accertamenti, non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale.

