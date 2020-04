Coronavirus, a Vo’ Euganeo si testano anche i gatti

Gli abitanti di Vo’ Euganeo (Padova), tra i primi focolai italiani, sono stati anche tra i primi ad essere sottoposti al tampone per il Coronavirus: 3.300 abitanti isolati e tutti testati, un approccio che è stato definito da tutti innovativo a livello mondiale. Quattro ricercatori dell’Università di Padova e un collega dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie, con la supervisione dei Servizi Veterinari della Regione ha deciso di analizzare anche i gatti domestici di Vo’ alla ricerca degli anticorpi al Covid19.

«Faremo prelievi del sangue per comprendere se, in che modo e in quale misura, i felini di questo Comune si siano infettati — ha spiegato al Corriere Veneto il professor Massimo Castagnaro, ordinario di Patologia generale veterinaria -. Prendiamo in esame i gatti perché in tema di animali domestici ed esposizione al virus c’è un unico studio, condotto a Wuhan, che ha riscontrato il Covid-19 nel 10%-15% dei felini appartenenti a soggetti contagiati. Grazie a queste analisi potremmo capire se questi animali possano contrarre il virus e come rispondano. Sappiamo infatti che la malattia passa da uomo a uomo, ma vogliamo inquadrare il potenziale ruolo del gatto. La nostra ipotesi è che non giochi un ruolo importante nella diffusione del coronavirus, ma che possa invece infettarsi lui, stando vicino a un umano colpito dalla malattia».