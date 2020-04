Coronavirus, Ulss 7 Pedemontana: morte due donne a Santorso, i positivi sono 1176

Azienda Ulss 7 Pedemontana, Bassano del Grappa, 17 aprile 2020 – Il Covid-19 ha ucciso altre due donne all’ospedale di Santorso: una 81enne di Asiago e una 95enne di Pianezze. Secondo il bollettino dell’Ulss 7 Pedemontana di oggi, venerdì 17 aprile, i positivi sono arrivati alla soglia di 1176 casi su un totale di 16470 tamponi compiuti; 1673 le persone in sorveglianza attiva e passiva; 121 i ricoverati di cui 103 a Santorso, 16 all’ospedale di comunità di Marostica e 2 a Bassano; i pazienti in terapia intensiva sono 11, 6 quelli in semi intensiva; 66 i decessi avvenuti sinora sul territorio della Pedemontana.

(ph. Imagoeconomica)