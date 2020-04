Covid-19, Ulss 8 Berica: deceduto al San Bortolo 65enne di Cornedo

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 17 aprile 2020 – Un uomo di 65 anni originario di Cornedo è spirato al San Bortolo a causa del coronavirus. Lo si apprende dal bollettino dell’Ulss 8 Berica di stamane, venerdì 17 aprile.

I positivi sul territorio dell’azienda socio-sanitaria sono ad oggi 1114, 35 in più rispetto a ieri; 14302 i tamponi effettuati; 5354 i test sierologici eseguiti; i negativizzati ammontano a 226, 20 in più rispetto alla precedente rilevazione; 111 i ricoverati, uno in meno rispetto a ieri, di cui 16 in terapia intensiva, tre in meno rispetto a ieri; 114 il totale dei pazienti dimessi finora; 882 le persone in sorveglianza attiva, 472 quelle in sorveglianza fiduciaria passiva.

(ph. Imagoeconomica)