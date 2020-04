Arturo “Tengo duro” Lorenzoni, perchè ti butti via così?

I veneti, come tutti gli altri italiani, hanno una priorità assoluta oggi: vivere nonostante il coronavirus, stando attenti alla salute e alla propria sopravvivenza materiale. Il resto viene dopo. Se e quando si voterà per eleggere il successore di Luca Zaia, immaginiamo non sia esattamente in cima ai loro pensieri. Anche perchè, parlando terra terra, se già prima di questa calamità si sapeva che avrebbe vinto lui, adesso, con questa esposizione permanente da commissario all’emergenza, lo voterebbero pure i bambini (che gli spediscono regali a profusione, come fosse il loro eroe). Perciò il discorso si potrebbe chiudere già qua: la bandiera verde di Zaia la trionferà, punto e a capo e morta là.

Tuttavia, le ultimissime notizie sul tema dicono di un inaspettato e prepotente ritorno in auge dell’ipotesi finora meno fattibile: andare alle urne in piena estate. Nella bozza di decreto che il Consiglio dei Ministri dovrebbe discutere la settimana prossima, si ipotizza una finestra che va dal 12 luglio al 26 ottobre, ma naturalmente in pole position sono le prime due domeniche utili del primo mese, ovvero il 12 o il 19 luglio. Cioè, politicamente, domani mattina. Non solo i partiti dovrebbero correre col fiatone per comporre le liste dei candidati al consiglio regionale, ma, per effetto del regime repressivo anti-virus, con tutte quelle distanze e limiti concentrazionari, la campagna elettorale si svolgerebbe ai minimi termini, traslocando quasi interamente in televisione e nella virtualità del web (entrambi canali in cui, tanto per cambiare, Zaia va fortissimo). Con tutto quel che ne consegue sul coinvolgimento degli elettori. E nella loro partecipazione, con prevedibili tassi di astensionismo da record.

L’idea delle elezioni estive pareva scartata a priori per il rischio molto alto che la graduale riapertura di attività lavorative e pubbliche, prevista da maggio in poi, rinfocolasse il contagio. Senza contare l’eventuale impatto infettivo di una pur ridotta campagna elettorale, e soprattutto delle file ai seggi. Per quale motivo, allora, il governo Conte pare stia tornando sui suoi passi? Per la semplice e un po’ bassa ragione che il Partito Democratico non vuole rischiare di perdere in Regioni considerate ad oggi sicure, come la Toscana e le Marche. Quanto alle altre date già abbondantemente per perse, come per esempio il Veneto, amen: tolto il dente, tolto il dolore. Per il Movimento 5 Stelle poco cambia: sui territori i grillini sono evanescenti un po’ ovunque. Il candidato governatore di qui, Enrico Cappelletti, aveva appoggiato entusiasta il veto di Zaia sull’alternativa a ottobre-novembre, ma la contrarietà zaiana era bifida: se era precluso il voto a luglio, allora meglio rimandare tutto direttamente a febbraio 2021, prendendo tempo per immolarsi magari da ministro in quota Lega in un nuovo governo di unità nazionale, con Draghi premier e dentro tutti (con sommo gaudio di Matteo Salvini, che non vede l’ora di togliersi dalle scatole questo ingombrante rivale promuovendolo per rimuoverlo, il che non dispiacerebbe affatto a Zaia stesso, di carattere alllergico allo stress di pericoli e sfide senza paracadute).

Ora, se per il presidente leghista del Veneto fare incetta di consensi sarà pleonastico, perchè lo sta già facendo giorno per giorno come un caterpillar da un mese e passa, per il suo sfidante principale la tempistica elettorale può fare quel poco di differenza che passa fra essere sconfitto con disonore e uscirne potendo dire: “io c’ero”. Ma chi è questo sfidante? Scommetteremmo una fornitura familiare di guanti e mascherine che la maggioranza, anzi no, la stragrande maggioranza del popolo veneto non ha la più pallida idea della sua identità. Si chiama Arturo Lorenzoni, fa il vicesindaco di Padova, è un cattolico di sinistra, bravissima persona, uno che ci crede sul serio, ma con l’appeal e il carisma di un professore universitario innamorato delle sue idee a tal punto da dimenticarsi com’è fatta la realtà. La realtà è che, vuoi perchè la sua candidatura è stata partorita comunque tardi, appena due mesi fa, vuoi perchè il Pd l’ha subita, non potendo o non volendo proporre di meglio, vuoi perchè il caos da Covid 19 ha sommerso ogni dialettica politica, e vuoi anche perchè lui, Lorenzoni, non incide, non affonda, non si fa percepire, la massa dei veneti ignora financo la sua esistenza. E il diretto interessato non sembra aver compreso come superare i limiti intrinseci del suo profilo.

E’ una sorta di doppio vivente, il prof. Lorenzoni. Da un lato, anche se con ritmo diseguale, estrae dal magma incandescente di fatti alcuni argomenti corretti, reali, tosti, come un degno oppositore in rincorsa deve fare. Dall’altra, a parte farlo senza molta convinzione, lo fa con una comunicazione del tutto inadeguata, infarcita di gaffes e ingenuità. E la comunicazione, com’è noto, è la sostanza stessa della politica. Specialmente se si avvicina il momento del voto. Per dire: dopo aver esordito un mese fa con un appello all’abbraccio trasversale che poteva risparmiarsi, ieri ha scagliato contro Zaia dieci domande sulla sua gestione della guerra al coronavirus. Tutte, più o meno, calzanti. Oggi, se ne esce con questa perla: «Dobbiamo dircelo in modo chiaro: l’emergenza veneta l’hanno affrontata i medici, tutto il personale sanitario e il mondo scientifico e accademico. La politica non ha particolari meriti, anzi ha il demerito di non aver sostenuto a sufficienza, nel corso degli anni passati, questo eccezionale sistema». Va bene che si riferiva anche qui all’avversario, ma se parla genericamente di «politica», si dà il caso che politico sia anche lui, in quanto rappresentante eletto nelle istituzioni. Che ci sta a fare allora al Comune di Padova? Che senso ha sparare a salve in tutte le direzioni, finendo con lo spararsi sui piedi?

Oppure quest’altra, subito dopo, stigmatizzando la fretta (comprensibile, bisogna bisogna vedere quanto giustificabile) di passare alla Fase 2: «In questo senso – dice sempre il Nostro – è importante affidarsi alla sanità e alla scienza anche per programmare al meglio la riapertura senza cercare di mettersi a favore di vento». Ma l’Oms o l’Istituto di Sanità possono indicare la via, poi però chi è scelto dai cittadini per esercitare il dovere di decisione, cioè chi governa e amministra, deve assumersi la responsabilità di stabilire priorità tenendo conto di tutte le esigenze in campo. Altrimenti, tanto varrebbe istituire una “dittatura” temporanea, stile dictator romano (Colao, meravigliao…), e farci comandare a bacchetta da un comitato di burioneschi scienziati (al plurale: non esiste “la scienza”, come non esiste “il mercato” o “la politica”). Per tacere del video dell’altro giorno, in cui Lorenzoni dava fondo a tutta la sua abilità di affastellatore di sospirosi luoghi comuni, e sul quale su questo giornale online abbiamo già scritto e tanto basta.

Lorenzoni dovrebbe guardarsi dal bacillo dell’ipocrisia, una malapianta che alligna in tutti gli schieramenti, ma che Zaia, al contrario suo, sa dissimulare, con quella sua loquela pragmatica, semplice, diretta da consumato attore del “fare”. E’ semplicemente ipocrita stare sul vago affermando, come ha affermato Lorenzoni, che «la finestra dal 12/7 al 26/10 è molto ampia e auspico che la si usi con rispetto dei meccanismi democratici». Anche a Lorenzoni conviene precipitarsi a capofitto sul primo periodo disponibile, forte dell’impossibilità di essere messo in discussione per mancanza di tempo. Ma poi, che significa usarla rispettando la democrazia e bla bla bla? Andare a settembre? Zaia è furbo ma parla chiaro. Lorenzoni non pare molto furbo, e non parla neppure chiaro. E così butta via i contenuti (talvolta buoni, altre volte no) che pure gli capita di buttare sul piatto. Ncs, compagni. Non ci siamo.