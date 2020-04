Alessandra Moretti, eurodeputata del Partito Democratico, in un tweet attacca Matteo Salvini e la Lega per il voto contro gli eurobond in Parlamento Europeo. «Ieri abbiamo avuto la conferma della spudoratezza della Lega di Matteo Salvini! La Lega ha votato infatti contro la condivisione del debito. La Lega ha votato contro l’Italia e i paesi europei più colpiti dalla crisi. La Lega urla e sbraita ma poi con i fatti si schiera con l’Olanda!!!!! Da vergognarsi!».

(ph: imagoeconomica)