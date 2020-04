Zanicchi: «La gente continua a morire e i politici a litigare. Mi fanno schifo»

«Si vede che questo momentaccio del Coronavirus è passato perché i politici hanno rialzato la cresta e hanno ricominciato a litigare. Forse allora ne siamo fuori!». Iva Zanicchi sceglie il sarcasmo per commentare i toni del confronto politico nella gestione dell’emergenza sanitaria e della conseguente crisi economica. «Mi fanno schifo tutti! Non hanno rispetto delle persone, delle famiglie e dei morti. Basta hanno rotto le p…! Questa tragedia non ha gli ha insegnato niente», conclude.

Fonte: Adnkronos