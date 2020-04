Il comico e conduttore Luca Bizzarri ironizza su Twitter sui “decisori” che stanno gestendo la crisi sanitaria in Italia. «Dai giornali di oggi pare che decida Conte. Ma forse no, decide Arcuri, o decide Borrelli. In Lombardia decide Fontana, in Veneto Zaia, ma prima decide Bertolaso. Comunque fanno i test, però non tutti lo stesso, e hanno deciso la app da usare, ma in Toscana hanno già la loro».

(ph: imagoeconomica)