Ponte di Rialto illuminato dal tricolore, venetisti attaccano: «Vomitevole»

Uno dei simboli di Venezia nel mondo è da ieri sera illuminato con i colori del tricolore in segno di vicinanza alla cittadinanza e agli operatori sanitari che, quotidianamente, combattono in prima linea contro l’emergenza. Un’immagine diventata subito virale con commenti di ringraziamento e di meraviglia arrivati da ogni parte d’Italia. Ma non tutti sono stati entusiasti di vedere il Ponte di Rialto vestito di tricolore.

A segnalare commenti decisamente negativi Oliviero Cassarà, presidente del Comitato Bandiera Italiana 17 marzo: «I soliti venetisti purtroppo hanno colto l’occasione al balzo per infangare d’insulti tale gesto di solidarietà e così bello riversando tutto il loro rancore nei social media con commenti a dir poco vergognosi. C’è chi descrive addirittura l’iniziativa atta a commemorare le vittime della pandemia come “uno scempio” o usando l’aggettivo “mostruoso”. C’è chi tira in ballo addirittura la teoria venetista del “Plebiscito truffa” del 1866. Interviene nella gragnola d’insulti anche il padre del venetismo Franco Rocchetta, descrivendo l’iniziativa come: “un’orgia nazionalista e una prativa tipicamente coloniale”».

«Alberto Montagner, il presidente dell’associazione “Raixe Venete”…parla addirittura di vilipendio mentre Marco Sitran, il Presidente del comitato autonomista “Due Grandi Città” fondato per promuovere il precedente referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre, usa l’aggettivo ” Vomitevole” – continua Cassarà -. Insomma gli insulti non si sprecano anche se la maggioranza degli internauti sembra in realtà apprezzare l’idea del comune. Vogliamo far presente ai signori venetisti che Venezia si trova in Italia e che il tricolore è stato proiettato sui maggiori monumenti italiani in un gesto che vuole essere pacifico e una sorta di pacifico omaggio al personale sanitario che si sta sacrificando per noi. Tale nobile gesto, nulla ha a che fare con stupide strumentalizzazioni politiche. Siamo dell’idea che le polemiche su quest’iniziativa, oltre che strumentali, siano di poco gusto in questo momento molto difficile per tutti», conclude.