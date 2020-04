Verona, migranti contagiati all’hotel Monaco: trasferiti i negativi

A Verona “creato” un nuovo centro per richiedenti asilo per riuscire a separare i contagiati dai negativi. Gli stranieri negativi al tampone, infatti, sono stati spostati dall’hotel Monaco in Zai all’ex hotel Capriolo a Quinto di Valpantena. Come spiega Alessandra Vaccari sull’Arena in edicola oggi, a gestire il nuovo centro sarà una cooperativa diversa da quella che ha in carico la struttura dove ora ci sono un centinaio di richiedenti positivi ma asintomatici.

Tutto è cominciato qualche giorno fa quando due ospiti avevano accusato febbre e si era scoperta la loro positività. Sono stati subito isolati ma il clima si è fatto molto teso rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine e obbligando il prefetto a potenziare la sorveglianza. Dopo aver rassicurato tutti dell’imminente trasferimento, la situazione si è normalizzata. Il prefetto Donato Carfagna ha escluso sia la possibilità che l’hotel Monaco diventi una struttura per richiedenti positivi e sia situazioni sanitarie critiche. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori tamponi.

(ph: imagoeconomica)