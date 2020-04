Zaia e l’ipotesi della pre-fase 2: «Pronti a tutto prima del 4 maggio»

Il presidente del Veneto Luca Zaia, nel punto stampa di oggi 17 aprile, illustra i dati del bollettino regionale di questa mattina. «Con i tamponi si procede: siamo a 236 mila. Ormai sono stati tamponati tutti gli operatori della sanità. Oggi dovrebbero chiudersi gli screening sulle case di riposo. Nelle terapia intensive sono scesi i ricoverati sotto il fatidico 300».

«Buone notizie: il trend continua a confermarsi positivi e ci fa preparare bene alla fase di ripartenza. Ribadisco che il lockdown non esiste più. Stiamo lavorando alacremente per presentare il nostro progetto di messa in sicurezza del lavoro. Oggi incontriamo i sindacati e i datori di lavoro e con loro pianificare ulteriore informazioni migliorative del piano. L’idea è molto semplice: termometro, mascherina, distanza, guanti, disinfezione. Insomma, le cose che sono sostenibili per l’azienda. Gli imprenditori sono eccezionali, si mettono a disposizione e tutti sono disponibili a pagare i test per i dipendenti se potessero averli. Rapporti di sfida condivisa e di familiarità nelle nostre aziende. Forse ci sarà una pre-fase 2 prima del 4 maggio, siamo pronti a tutto. Per quanto riguarda il turismo stiamo raccogliendo tutto il materiale per presentare una proposta condivisa che non sarà il box in plexiglass».

«Altra buona notizia: ieri è stato fatto il millesimo trapianto di cuore in Veneto fatto dal professor Gerosa a Padova. Sugli ospedali abbiamo avuto ragione noi».

«Pata Group ha donato 200 mila euro questa mattina. Ormai siamo oltre ai 53 milioni di euro con le donazioni. Grazie a tutti, continuiamo così. Se dovessi fare una sintesi sarebbe quella che siamo stati una comunità».

«Invito ancora tutti a rispettare le restrizioni, la battaglia non è finita. Ieri sono andato al supermercato e c’era un ragazzo senza mascherina. Dovete capire che salva la vita».

«Filippo di 10 anni mi ha fatto una mascherina personalizzata e lo ringrazio. Questi sono quelli che si danno da fare. Continuano ad arrivarmi disegni, grazie a tutti li stiamo raccogliendo e non escludo che si faccia una mostra. Un’azienda ci ha chiamato per donarci delle cornici per incorniciarli. Sono aumentate anche le incubatrici per le uova che ci ha dato Damiano. E anche le uova sono aumentate: ce ne sono arrivate 10 azzurre di un incrocio che ha creato un bambino. Vi chiedo di non mandarci più uova, abbiamo le incubatrici piene. Abbiamo un popolo di allevatori. Ci arrivano foto di appartamenti che di fianco al divano hanno mini incubatrici. Alessio, 10 anni, ha comprato con i suoi risparmi 20 colombe che ha donato ai sanitari dell’ospedale di Vittorio Veneto».

«Sul turismo spero in vacanze a km 0 ma confido anche nell’arrivo di stranieri. Come comportarsi in spiaggia? Di coronavirus si muore, ma noi sappiamo cosa fare: se stiamo sotto l’ombrellone o se andiamo in acqua si può fare, se invece andiamo al chiosco ci mettiamo la mascherina e manteniamo le distanze».

Per quanto riguarda la scuola Zaia si dice d’accordo all’avvio a settembre: «La didattica a distanza sta funzionando, le nostre scuole pubbliche lavorano bene e non scordiamo che c’è anche il problema della gestione dei figli. Stiamo valutando se estendere il buono libro anche a strumentazione tecnologica».

Sulle elezioni regionali ha detto: «Preferisco che i cittadini vadano alle urne e che chi governa abbia i pieni poteri, quindi che non si vada alla proroga dei presidenti di Regioni».