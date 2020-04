Covid-19, Ulss 7 Pedemontana: tre nuovi decessi all’ospedale di Santorso

Azienda Ulss 7 Pedemontana, Bassano del Grappa, 18 aprile 2020 – Oggi a causa del coronavirus sono morte tre persone all’ospedale di Santorso. Si tratta di un uomo di 86 anni originario di Asiago e di due donne, una 96enne di Lugo di Vicenza e una 84enne di Pedemonte. Lo si apprende dal bollettino dell’Ulss 7 Pedemontana di stamane, sabato 18 aprile.

Sul territorio della Pedemontana i casi positivi sono ad oggi 1240 su un totale di 17260 tamponi effettuati; 1726 le persone in sorveglianza attiva e passiva; 118 i ricoverati, di cui 96 a Santorso, 2 a Bassano e 20 all’ospedale di comunità di Marostica; di questi 10 sono in terapia intensiva e 5 in semi intensiva; 2275 i soggetti che hanno terminato la sorveglianza; 69 i decessi finora avvenuti sul territorio dell’Ulss 7.

(ph. Imagoeonomica)