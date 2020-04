Coronavirus in Veneto: 15692 positivi (+318), 23 decessi in più, calano ricoverati

In Veneto i positivi al coronavirus sono aumentati oggi a 15692, 318 casi in più rispetto alla rilevazione di ieri; i negativizzati sono saliti a 4189; i soggetti in isolamento attivo e passivo scendono a 12723; i ricoverati in ospedale diminuiscono sensibilmente arrivando quota 1287; 72 in meno rispetto a ieri; calano i pazienti in terapia intensiva, ora sono 190, 7 in meno rispetto a ieri; in totale i deceduti dal 21 febbraio sono stati 1059, di cui 900 negli ospedali, 23 in più da ieri; crescono le persone guarite e dimesse, arrivate a quota 2051.

Sono i numeri del bollettino della Regione Veneto di oggi, sabato 18 aprile.

(ph. Imagoeconomica)