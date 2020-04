Virus, Arcuri: «Nessuna ripresa economica senza sicurezza e salute»

Il Commissario Straordinario all’emergenza Domenico Arcuri in conferenza stampa dalla sede della Protezione Civile ha detto che «La ripresa economica sarà breve e non consistente se non sarà fatta in sicurezza e senza la salute dei cittadini».

Arcuri quindi parla di prudenza, perché l’emergenza non è finita e bisogna continuare con i test sierologici e con le misure di contenimento come le distanze sociali e i dispositivi (guanti e mascherine). «Ci aspettiamo che la solidarrietà vinca sul profitto» ha aggiunto per quanto riguarda i costi sanitari dei test sierologici, spiegando che vorrebbe una misura unica per tutte le Regioni.