Bankitalia: «Banche non segnalino rate mutui scadute»

La Banca d’Italia ha fornito agli intermediari indicazioni in merito alle segnalazioni alla Centrale dei

rischi a seguito delle previsioni del Decreto Legge “Cura Italia”. In particolare, gli intermediari «non devono

segnalare gli sconfinamenti relativi a finanziamenti accordati a imprese beneficiarie delle misure. Tali misure – spiega Bankitalia – prevedono l’irrevocabilità e la proroga della scadenza dei

finanziamenti non rateali».

«Le rate scadute – in quanto sospese – nel caso di finanziamenti accordati a imprese beneficiarie della misura. Questa disposizione prevede la sospensione del pagamento delle rate di mutui e di altri finanziamenti a rimborso

rateale. Chi ha beneficiato della sospensione del rimborso del finanziamento non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato».

«Per far fronte all’emergenza economica determinata dalla pandemia, i governi di molti paesi hanno adottato ampi programmi di garanzie pubbliche sul credito fornito dalle banche alle imprese. Nel breve periodo queste misure sono essenziali per impedire che le carenze di liquidità si trasformino in situazioni di insolvenza. Nella fase di uscita dall’emergenza saranno necessarie politiche che favoriscano la riduzione del peso del debito». Si legge inoltre in un documento pubblicato sul sito della Banca d’Italia a firma del capo del Servizio stabilità finanziaria dell’istituto Giorgio Gobbi e di Francesco Palazzo e Anatoli Segura.

Semplificare e migliorare le procedure di accesso alle misure di sostegno; sviluppare possibili iniziative di

comunicazione per meglio rispondere alle richieste di informazione e chiarimento; monitorare ulteriori situazioni meritevoli di sostegno segnalate dalla clientela. Questi i temi al centro del confronto Bankitalia-associazioni dei consumatori svoltosi nei giorni scorsi. Lo rende noto un comunicato di palazzo Koch che spiega come si sia trattato di una serie di incontri bilaterali per raccogliere lesegnalazioni dei cittadini che, in alcuni casi, «hanno manifestato difficoltà nel ricevere i sostegni previsti dai decreti Liquidità e Cura Italia, e condividere possibili ambiti di miglioramento nelle relazioni tra le banche e i loro clienti».

Le associazioni che hanno preso parte ai colloqui sono state:Adiconsum, Adoc, adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori, Unione difesa consumatori e Snarp. «Vi è stata convergenza sugli aspetti di attenzione emersi, in parte già affrontati dalla Banca d’Italia con la raccomandazione dello scorso 10 aprile indirizzata agli intermediari», si legge nella nota che conferma l’impegno di Banca d’Italia «a monitorare l’allineamento degli istituti bancari a queste indicazioni nonché a mantenersi parte attiva nel fronteggiare le problematiche segnalate, promuovendo eventuali interventi normativi anche nell’ambito della task force cui partecipa».«La prosecuzione di un dialogo continuo con le associazioni, indispensabili alleati nell’intercettare le difficoltà dei cittadini nell’interazione con gli intermediari e nell’offrire supporto ai clienti”, l’incontro ha concordato di organizzare nuovi confronti bilaterali nelle prossime settimane per seguire l’evoluzione

della situazione».

(Fonte: Adnkronos)