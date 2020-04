«Fateci restare chiusi» lo sfogo del barista padovano diventa virale [VIDEO]

In tre giorni, complice anche l’attenzione del programma Mediaset “Le Iene”, il video di Riccardo Maniscalco, titolare del bar B-Gall di galleria Borromeo a Padova, ha raggiunto un milione di visualizzazioni. Il barista critica le condizioni di riapertura del suo locale, stabilite da Comune e governo, misure che gli impongono di far pagare un caffè 1 euro e 50, di non accettare contanti ma solo carta, di contingentare gli ingressi e di distanziare le persone sul plateatico, cioè in soldoni lo porteranno per forza ad avere meno clienti del solito. «Ma le tasse – si lamenta – le devo pagare lo stesso».

«A questo punto – aggiunge – è meglio se ci fate chiudere, perché anche noi abbiamo paura del virus – ma finché siamo chiusi ci dovete pagare voi i soldi per rimanere a galla».