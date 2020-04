Case riposo, indagine anche a Venezia su morti per virus

Dopo Vicenza e Verona, anche a Venezia e Mestre si è aperta un’indagine sulle persone morte per Coronavirus nelle case di riposo. I Nas di Treviso sono stati incaricati dalla Procura della Repubblica di Venezia di raccogliere tutte le informazioni sulle misure di prevenzione e i tempi di intervento, necessarie per capire se ci siano eventualmente gli estremi per procedere con un’indagine penale.