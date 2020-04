Coronavirus in Italia, calano ancora i ricoverati: altri 2 mila guariti

Prosegue il trend positivo per quanto riguarda i dati della Protezione Civile sul Coronavirus in Veneto. Se da un lato ci sono circa 240 contagi in più rispetto a ieri, ci sono anche 2200 guariti in più. Calano di circa 200 unità anche i ricoverati in terapia intensiva.

In totale sono 44927 i guariti in Italia, 23227 i deceduti, 175.925 i contagiati. I contagi continuano a salire, ma questo perché si fanno sempre più tamponi e saltano fuori gli asintomatici. In ogni caso, con il cosiddetto lockdown soft, meglio continuare a usare le misure di sicurezza. Spiccano sempre i dati elevati della Lombardia per quanto riguarda deceduti e contagiati. Più della metà dei decessi totali si sono verificati in questa regione.