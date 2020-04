Star del porno scrivono a Conte: «Anche noi abbiamo funzione sociale, aiutaci»

Sette star del porno italiano hanno scritto una lettera indirizzata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per chiedere di essere aiutate economicamente in questo periodo di chiusure che penalizza anche il loro lavoro, che spiegano, anche se non «sembra ha una funzione sociale» e il porno sarebbe addirittura una sorta di farmaco anti-depressivo che le pone su un piano simile a quello di una sorta di crocerossine. In prima fila anche Marica Chanel, 22 anni, di Schio (Vicenza), (in foto) che ha studiato nell’accademia di Rocco Siffredi.

(Fonte: giulianovanews)