L’oroscopo della settimana (20-26 aprile): Vergine, tensioni superate!

♈-ARIETE

SEPARA IL GRANO DAL LOGLIO

La notevole energia della tua capacità di difenderti anche dalle cattive notizie avrà in settimana una importanza particolare. Mercurio, nel Segno, se la vede con Plutone con Giove in due quadrati molto significativi e saprà distinguere il buono dal cattivo, il grano dal loglio, le informazioni fasulle da quelle vere… Sarà la sagacia acuta e lucidissima di Mercurio a metterti sull’avviso per capire sul serio, e bene, ciò che sta succedendo…

♉-TORO

RIVEDI CERTE SCELTE!

Vi sarà la Luna Nuova nel tuo bel Segno, in settimana. Il giorno 23, nel terzo Grado del Segno Sole e Luna si incontrano, nelle vicinanze di Urano e con un Saturno che dall’ inizio dell’Aquario si rivela un tantino critico nei loro confronti. Certe iniziative che avevi varato da poco dovrebbero essere riviste alla luce di una qualità critica severa, oculata, capace di un controllo che il periodo rende necessario. E’ indispensabile riveder certe scelte!

♊–GEMELLI

VENERE FRA DUE FUOCHI…

E’ sempre Venere a tener banco: nel tuo Segno ora riceve gli omaggi ardenti di Marte, che non disdegnerebbe dare un occhio pure alla convenienza nei legami a due… Venere si lega anche a Mercurio, quindi vorrà concludere in fretta le istanze un poco birichine che adesso la sosta nei Gemelli propone. Nettuno però non le darà corda: dai Pesci rende acuto il bisogno di emozioni calorose e avvolgenti, piene di slancio e di dolci aloni romantici.

♋-CANCRO

VERIFICA LE PRIORITA’ ECONOMICHE

La situazione che bisognerebbe tu affrontassi con una specifica priorità è quella economica, come ti avvertono Plutone e Giove insieme, posizionati vicinissimi nel contrapposto Segno del Capricorno. Occorrerà farsi accurati conti in tasca, smobilitare averi conservati, ricorrere a serie e costruttive condizioni di appoggio che Nettuno positivo comunque saprà renderti disponibili con lucida vitalità. Sei tu il sostegno dell’intero gruppo…

♌-LEONE

FIDATI DELLA LUCIDITA’ DI MERCURIO

Ci sono due Segni che ti mandano messaggi precisi: l’Aquario abitato da Saturno e Marte vorrebbe tu investissi di più sulle tue stesse capacità di controllo e di potere mentre Sole, Luna Nuova e Urano vorrebbe tu puntassi sulla tua personale intraprendenza per fare passi avanti sul fronte della concretezza. Mercurio, con la sua irruenza arietina attuale e con la sua lucida lungimiranza ti indica come fare ad uscire dalla fase d’impasse.

♍-VERGINE

TENSIONI SUPERATE

E’ vero che quest’anno per i Segni di Terra le cose sono più facili che in altri momenti: Giove e Plutone nel Capricorno ora fanno il paio con Sole, Luna e Urano nel Toro nel darti indicazioni positi-ve e piene di un sollievo che ti farà star meglio nello spirito e nel corpo. Un pericolo scampato, una buona notizia, un allentarsi dello stress sono da mettere positivamente in conto, e puoi considerare l’attualità in vista di un superamento delle tensioni.

♎–BILANCIA

L’IDEA VINCENTE…

Se il mondo è delle idee, se la capacità di organizzarsi è alla base dell’attuale spinta verso un futuro migliore, sei in una botte di ferro perché astri volitivi come Marte e Saturno ti danno una temperanza e un ardore assai produttivo mentre Venere, dai Gemelli, è dell’idea che ogni tua iniziativa sarà baciata dal successo e dalla concreta ammirazione altrui. Mettere in migliori mostra la tua attività e le tue passioni sarà l’idea vincente.

♏-SCORPIONE

DAI LA CERTEZZA DEL TUO AMORE!

Sole, Urano, la Luna Nuova… Ecco gli elementi astrali che ti faranno riconsiderare certi rapporti, rivivere certe sensazioni e dare uno slancio nuovo alla necessità di rendere veri, concreti e autentici i legami che ti piace intessere con le persone che ti sono care, che ami e alle quali vorresti dare la assoluta certezza della solidità del tuo bene. Ripensandoci non sempre hai comunicato quel che ora sai di avvertire in cuore: è tempo di rimediare!

♐-SAGITTARIO

INTESA A TUTTO TONDO

Il tempo della reclusione non è stato inutile se ti ha dato il modo di ricontattare con affettuosa intimità e con slanci appassionati la persona che hai al fianco. Il tempo passato insieme si sta rivelando prezioso, si svela come una trina leggera fatta di interesse reciproco, comprensione, affetto. Rivela essere un ricamo fatto di parole, di gesti, di tenerezza e ricco di un’attrattiva appassionata e travolgente. E forte intesa mentale.

♑-CAPRICORNO

CONCRETISSIME FINALITA’…

Le concretissime finalità a cui Giove e Plutone nel Segno tendo-no, confermate dall’ardire con il quale saprai manovrare le leve economiche che ti stanno a cuore come Saturno e Marte suggeriscono, puntano ad una lucida capacità di controllo. Adesso allora la saprai esercitare con l’intransigenza che i valori taurini mettono in campo, e la tangibilità dei tuoi obbiettivi è confer-mata dalla tua fermezza. Il motivo conduttore della tua vita…

♒–ACQUARIO

NECESSARIA DIPLOMAZIA.

L’accumulo di valori astrali nei primi Gradi del Toro ( Sole, Luna Nuova e Urano…) possono rendere Saturno che sta all’inizio del Segno un tantino cocciutello, un tantino rigido nelle sue volute aspettative… Però sarà Marte, consigliato ad una maggiore diplomazia dal trigono con Venere, a dare un tocco di bel slancio possibilista alle tue azioni e il risultato non potrà che essere soddisfacente. L’isolamento ti pesa, ma siamo agli sgoccioli…

♓-PESCI

IMPARA E APPLICATI

Nuovi canali comunicativi, aiutati dai moderni mezzi messi a disposizione dal web, dovrebbero far parte integrante del tuo modo di metterti in comunicazione con il resto del mondo, per farti vincere quel senso di solitudine che Nettuno in tensione con Venere adesso sottolinea. Impara, applicati, prova e riprova a vincere la tua lunare idiosincrasia per la tecnologia: ti serve e ti servirà nel futuro. Potrai, allora, alleggerire l’isolamento.

A cura di Susy Grossi consulente astrologico *protected email*

Ph. Shutterstock