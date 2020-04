Palù: «In Veneto un infetto ne contagia solo uno, ripartire si può»

Giorgio Palù, professore di Microbiologia e Virologia all’Università di Padova ed ai Dipartimenti di Neurosciences and Science and Technology, Temple University, di Philadelphia, membro della task force anti-Covid, assieme al prof Crisanti, che ha di fatto reso noto nel mondo il “modello veneto” per contrastare il virus, in un’intervista di questa mattina 18 aprile, al Mattino di Padova, ha parlato delle riaperture, lasciando qualche spiraglio. In questi giorni si è creato un dibattito politico tra chi spinge per riaprire al più presto per rilanciare l’economia e chi invece con più prudenza vorrebbe che fosse la scienza a decidere se e quando riaprire.

«Un tempo opportuno sarebbe quando R0 scende sotto 1, ovvero l’indice replicativo del virus, se una persona è infetta, ne contagia meno di 1 – spiega Palù -. Mi pare che siamo vicini, ho visto i dati della scorsa settimana, siamo intorno a 1. Una stima del rischio e beneficio ci dice già che non possiamo lasciar andare un 9% dell’economia, perché con un -9% del Pil non riusciamo a mantenere efficiente il sistema sanitario. Il Veneto è molto attrezzato, con i presidi territoriali ha fatto da filtro, non ha intasato gli ospedali, è riuscito a mantenere le rianimazioni sotto la disponibilità, non è stato in carenza di respiratori. Ma soprattutto- conclude Palù – ha dimostrato di avere un sistema epidemiologico regionale adeguato».