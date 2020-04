Dieci cose da fare in coppia durante la quarantena

Mancano ancora due settimane, o poco più, alla fine del lockdown. La quarantena sta per finire, ma bisogna fare qualcosa per combattere, oltre al virus, anche la noia, e possibilmente in maniera creativa e costruttiva. Come esempio scoprire nuovi film, nuovi dischi, nuovi giochi. Ecco 10 cose da fare in coppia:

1)Gara di addominali: l’allenamento fisico fa bene all’umore e potete sempre fare scommesse da riscuotere alla fine della quarantena;

2)Giardinaggio: sul balcone, sul terrazzo, in giardino, prendersi insieme cura di un essere vivente, come le piante, che allo stesso tempo ha una discreta funzione ornamentale, soprattutto ora che i vicini sono chiusi in casa a guardare tutto quello che fate, può essere un ottimo esercizio di tenuta di coppia;

3)Cena romantica: in mancanza del ristorante, potete sempre cercare di ricreare l’atmosfera con vino d’annata, candele, petali di rosa e un menu diverso dal solito;

4) Selezionare le foto più belle: un modo per creare quadretti in casa;

5) Giocare: lei può vincere gli Europei di calcio con la PlayStation, mentre lui guarda, e lui può recuperare in cantina qualche puzzle. Fa strano? Be, se non ora quando?

6) Imparare qualcosa di nuovo: una lingua, uno strumento musicale, il decoupage;

7) Musica: karaoke in casa, il flauto delle medie, i bonghi. Come sopra: se non ora quando?

8) Imparare a ballare: questo vi verrà utile al matrimonio, o alla festa di anniversario;

9) Un nuovo hobby: ricamo, cucina,pittura, disegno, perché no?

10) Fare l’amore: serve aggiungere altro?