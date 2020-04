Minacce a direttore Repubblica, solidarietà di “Associazione Antimafia Noi”

«Apprendiamo, ancora una volta, dell’ennesima minaccia contro il direttore di Repubblica, Carlo Verdelli. Non è possibile pensare che, in un paese civile, si venga minacciati di morte, solo perché si sta facendo il proprio lavoro». Così il presidente dell’Associazione Antimafia Noi Dino Cassone in una nota esprime la sua vicinanza al giornalista Verdelli – . Esprimo a nome di tutta l’associazione antimafia Noi, piena solidarietà al direttore, ormai condannato a vivere sotto scorta da più di un mese. Di fronte a comportamenti criminali, come questi, atti a intimidire chi lavora nel settore del giornalismo, Noi sarà sempre al fianco delle vittime e contro ogni tentativo».

(Ph. Imagoeconomica)