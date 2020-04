Zaia: «Pronti per ritorno virus in autunno. Avigan al via»

Il presidente del Veneto Luca Zaia nella conferenza stampa del 18 aprile per fare il punto sulla situazione Coronavirus, ha sottolineato il calo dei pazienti Covid nelle terapie intensive e il fatto che gli ospedali veneti stanno curando molti altri pazienti per altre malattie, segno, spiega Zaia, di scelte giuste nella Sanità.

«Ma dobbiamo essere in perfetta forma e pronti per settembre, ottobre, quando ormai è certo che tornerà il virus» ha aggiunto Zaia. «Non potremo farci trovare impreparati come prima». Zaia ha inoltre annunciato l’inizio della sperimentazione dell’Avigan a Verona e Padova.