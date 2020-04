Coronavirus in Veneto: +243 positivi, altri 18 decessi, continuano a calare i ricoverati

In Veneto i positivi al coronavirus sono saliti a 15935, + 243 rispetto a ieri; i negativizzati sono aumentati a 4638; i soggetti in isolamento attivo e passivo sono diminuiti a 11913; i ricoverati in ospedale sono calati a quota 1264; – 23 rispetto a ieri; così come sono calati i pazienti in terapia intensiva, ora sono 184, – 6 rispetto a ieri; in totale i deceduti dal 21 febbraio sono stati 1087, di cui 918 negli ospedali, 18 in più da ieri; crescono le persone guarite e dimesse, arrivate a quota 2089.

Lo rileva il bollettino della Regione Veneto di oggi, domenica 19 aprile.

(ph. Imagoeconomica)