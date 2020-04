Covid-19, Ulss 8 Berica: 1136 positivi (+8), 255 guariti, 122 pazienti dimessi

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 19 aprile 2020 – I positivi nel Vicentino sono arrivati a quota 1136, 8 in più rispetto a ieri, su un totale di 15867 tamponi effettuati; 6417 i test sierologici eseguiti; 255 i negativizzati, 19 in più rispetto a ieri; i ricoverati sono 101, 6 in meno da ieri, 16 i pazienti in terapia intensiva, 122 quelli dimessi, 4 in più da ieri; i pazienti in sorveglianza attiva sono 865, 27 in meno rispetto a ieri, quelli in sorveglianza fiduciaria passiva sono 476, 8 in meno dalla precedente rilevazione.

Sono i numeri del bollettino dell’Ulss 8 Berica di oggi, domenica 19 aprile.

