Pestaggio Albignasego, Zaia: «Irresponsabile uscire senza mascherina»

Nel corso della conferenza stampa del 19 aprile sull’emergenza coronavirus in Italia il governatore veneto Luca Zaia ha commentato la notizia riportata dai quotidiani locali del pestaggio subìto ad Albignasegno (Padova) di un ingegnere 60enne uscito a fare jogging con il cane da parte di due persone. La sua unica colpa pare sia stata quella di non aver indossato la mascherina.

«Condanno assolutamente la violenza e non la voglio giustificare in nessun modo – ha detto Zaia – ma uscire senza mascherina è deplorevole e irresponsabile. Se vi diciamo di mettere le mascherine non è per venderne di più, lo facciamo per la vostra salute, non per una mera questione burocratica. Anch’io ho visto a Marghera uno correre senza mascherina. Non va bene».