Virus in case di riposo, Lanzarin: «Anche casi di zero contagi»

L’assessore Veneto al Sociale Manuela Lanzarin alla fine della conferenza stampa del 19 aprile ha parlato in maniera specifica della situazione dei contagi da Coronavirus nelle case di riposto del Veneto. L’assessore ha ricordato che ci sono anche casi di zero contagi e che i test e i controlli vengono effettuati continuamente, ogni giorno e anche più volte nella stessa struttura. I centri diurni per il momento non possono riaprire, ma ci sono servizi a domicilio.