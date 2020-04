Covid-19 creato in laboratorio? Esposto Codacons in procura

La questione della possibile origine del coronavirus da un laboratorio finisce sul tavolo del Procuratore della Repubblica di Milano Francesco Greco. Il Codacons ha infatti presentato infatti un esposto alla magistratura chiedendo di valutare tutti gli elementi che sollevano dubbi sulla vicenda e impongono verifiche approfondite. «Il virus Sars-cov-2 potrebbe essere stato creato in laboratorio o forse prelevato da un pipistrello portato in laboratorio e poi sfuggito al controllo degli scienziati cinesi -si legge nell’esposto dell’associazione- di conseguenza rimettendo in discussione o rendendola compatibile con la realtà anche la tesi fortemente sostenuta dalla comunità scientifica secondo la quale l’attuale coronavirus, abbia origine naturale».

La risposta a tale questione, per il Codacons, «è di rilevante importanza ai fini della responsabilità in merito alla possibile causa della diffusione del virus e all’esplosione della pandemia, con tutte le conseguenze ormai note tra contagi in tutto il mondo e decessi. Se come sostenuto dalle notizie di seguito riportate, emergesse la tesi della creazione o uscita da un laboratorio cinese del virus e che tale virus sia poi sfuggito al controllo, si

aprirebbero scenari idonei a configurare il reato di epidemia e verificare l’applicabilità dell’art. 10 del c.p. e quindi

l’operatività della legge penale italiana a causa delle migliaia di italiani morti».

(Fonte: Adnkronos)