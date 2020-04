Secondo le tabelle aggiornate regione per regione della Protezione civile del 19 aprile sul contagio da Coronavirus in Italia, il totale dei guariti è 47.055, 2128 più di ieri. I morti sono 433. Calano i ricoveri anche in Lombardia.

Il trend è quindi quello di un netto aumento dei guariti con conseguente calo dello stress sugli ospedali italiani. Dati che fanno ben sperare per il futuro, anche se non è ancora il momento di abbassare la guardia mettendo la parola fine all’emergenza.