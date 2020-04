Fake news, Balasso: «In Italia livello basic, pochi anticorpi intellettuali»

«Un po’ come fanno le malattie con il sistema immunitario, allo stesso modo fanno le fake news con il sistema intellettivo dei popoli. Più un popolo si evolve, più riesce a brozzare una fake news, più sarà difficile che la gente ci caschi, grazie agli anticorpi intellettuali che avrà sviluppato». Inizia così il post ironico di Natalino Balasso pubblicato su Facebook. L’attore paragona le cosiddette bufale ai virus e sostiene che il resto del mondo dovrebbe ringraziare l’Italia. Ecco perché.

«Ovviamente, come avviene per i corpi estranei che ammalano le persone, anche le fake news si evolvono sino a diventare molto difficili da brozzare. Più un popolo è evoluto, più sarà complicato capire le sottili tecniche per gabbarlo con le fake news. Insomma, livelli evolutissimi di comprendonio portano ad alti livelli di menzogne, a false notizie più terrificanti e nocive, più subdole e difficilmente svelabili. Il mondo dovrebbe perciò ringraziare noi italiani, per il nostro impegno a tenere le fake news a livello basic».