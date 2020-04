Torino, tensioni in strada fra antagonisti, residenti e polizia

Momenti di tensione alla periferia nord di Torino, in corso Giulio Cesare, a seguito, pare, dell’arresto dei presunti autori di una rapina a un anziano a cui sarebbe stata strappata dal collo una catenina d’oro. A quando si

apprende, quando gli agenti stavano procedendo al fermo dei due presunti rapinatori, ora portati in commissariato, alcuni appartenenti all’area antagonista sarebbero intervenuti scagliandosi contro le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti a rinforzo altri agenti. Ora è in corso l’identificazione. Di seguito la testimonianza video di un osservatore diretto.

Fonte. Andkronos