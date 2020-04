Covid-19, Ulss 1 Dolomiti: altri quattro morti nel Bellunese

Azienda Ulss 1 Dolomiti, Belluno, 20 aprile 2020 – Altri quattro morti nel Bellunese a causa del coronavirus nel fine settimana del 18 e 19 aprile. A comunicarlo una nota dell’ufficio stampa dell’Ulss 1 Dolomiti.

Le vittime sono un uomo di 88 anni ricoverato in malattie infettive dell’ospedale di Belluno; una donna di 90 anni ricoverata al pronto soccorso Covid di Pieve di Cadore; un uomo di 79 anni ricoverato nel reparto di pneumologia del nosocomio di Belluno e una donna di 86 anni ricoverata in medicina Covid dell’ospedale del capoluogo.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dei decessi da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. La Direzione Generale porge le condoglianze alle famiglie.

(ph. Imagoeconomica)