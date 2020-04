Coronavirus in Veneto: positivi saliti a 16127 (+192), continua la discesa delle terapie intensive

In Veneto sono 16127 i casi positivi al coronavirus, 192 in più rispetto a ieri; in totale i deceduti dal 21 febbraio sono stati 1112, di cui 939 in ospedale (+21 su ieri); i guariti sono 4954; le persone in isolamento sono 11658; aumentano i ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali, ora arrivate a 1273 (+9 su ieri), mentre continua la discesa nelle terapie intensive, con 180 pazienti (-4 su ieri); i negativizzati ancora ricoverati sono 328; i dimessi sono saliti a 2117.

Sono i numeri del bollettino della Regione Veneto di oggi, lunedì 20 aprile.

(ph. Imagoeconomica)