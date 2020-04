Covid-19, Ulss 8 Berica: quattro nuove vittime al San Bortolo

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 20 aprile 2020 – Una donna di 85 anni Montorso; una 73enne di Torri di Quartesolo, una donna di 84 anni di Armento (Potenza); un 68enne di Vicenza. Tre donne e un uomo: sono le quattro nuove vittime, spirate all’ospedale San Bortolo, segnalate dal bollettino dell’Ulss 8 Berica di oggi, lunedì 20 aprile.

I positivi sul territorio dell’Ulss 8 sono 1136, senza alcuna variazione rispetto a ieri; 266 le persone guarite, 11 in più da ieri; 97 i pazienti ricoverati, 4 in meno rispetto alla precedente rilevazione; 130 i soggetti dimessi dalle strutture ospedaliere finora, 8 in più da ieri.

(ph. Imagoeconomica)