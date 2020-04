Case di riposo, Lanzarin: «In Veneto 74% strutture senza casi positivi»

L’assessore regionale alla Salute, Manuela Lanzarin, nel punto stampa di oggi 20 aprile ha parlato della situazione nelle rsa venete. «Abbiamo finito il giro dei tamponi nelle case di riposo. Questo non significa che la partita è chiusa perchè tra una decina di giorni ricominceremo. Vogliamo mantenere nelle strutture una situazione “pulita”. Rispetto alle 330 strutture oggi il dato che noi abbiamo 2154 persone positive tra gli ospiti (6,4%). 1003 operatori positivi, la maggior parte è asintomatica (3,2%).

«Il 74% sono strutture pulite dove non c’è nessun caso positivo e corrisponde a 244 strutture. Le altre invece hanno contagi che possono variare e corrispondono a 86 strutture (26%). In evidenza come la maggior parte delle strutture non hanno casi ma non abbassare la guardia. Campagna monitoraggi ogni 15 giorni. Saranno molto importanti i comportamenti».