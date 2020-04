Coronavirus, ecco i Paesi più sicuri al mondo durante la crisi

Il London Deep Knowledge Group con uno studio ha provato a rispondere alla domanda “Dove risiedono le persone meglio protette dal Covid-19”? Secondo la classifica della top 40 dei Paesi più sicuri al mondo durante la crisi del Coronavirus al primo posto troviamo Israele seguito dalla Germania e dalla Corea del Sud. Un dato che fa riflettere è che la Cina, da dov’è partito il virus, si colloca al quinto posto. Non compare invece l’Italia.

Il DKG ha utilizzato fonti come l’Organizzazione Mondiale della Sanità e la Johns Hopkins University per raccogliere dati pubblici utili per le sue classifiche. Gli analisti hanno raccolto informazioni su: quando sono state introdotte nei Paesi le prime restrizioni per arginare la diffusione del Coronavirus, se ci sono state violazioni e la quantità e l’entità delle restrizioni di viaggio, la disponibilità di test Covid-19 e l’attrezzatura degli ospedali.