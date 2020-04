Coronavirus, le regioni più colpite dal 25 febbraio al 19 aprile [VIDEO]

Quali sono le 10 Regioni d’Italia con il maggior numeri di casi Positivi al Coronavirus dal 25 febbraio al 19 Aprile 2020? A questa domanda cercando di dare risposta gli esperti di Statistics and Data (Fonte dei dati: https://www.worldometers.info/coronavirus/).

In questo video vengono mostrate le prime 10 Regioni d’Italia per numero di casi positivi al Coronavirus. La Lombardia, che ha come Province per esempio Milano, Bergamo e Brescia e che è anche la Regione d’Italia con il maggior numero di abitanti (oltre 10 milioni), è la prima Regione per numero di casi con 65.381 persone positive certificate al 18 aprile 2020. L’Emilia Romagna ha invece superato i 22 mila casi con 22.184, a seguire il Piemonte con 20.464 e il Veneto con 8237 casi positivi totali.

Le Regioni maggiormente colpite dal Coronavirus ad oggi sono quelle del nord-Italia: Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Trentino. A seguire le regioni del centro come Emilia-Romagna e Toscana e Lazio e solo alla fine le Regione del Sud come la Campania che al 18 aprile ha un totale di 3988 casi.

Clicca qui per sapere quando si arriverà a “zero contagi” secondo l’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane