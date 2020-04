Monte Berico tricolore: «Speranza in una ripartenza veloce»

«Il santuario di Monte Berico, uno dei monumenti simbolo della nostra città, illuminato con il Tricolore per dare fiducia e una speranza a tutti di una ripartenza veloce che possa dare respiro a Vicenza, al nostro paese e al mondo intero».

Questo il messaggio del sindaco Francesco Rucco a commento dell’illuminazione in bianco rosso e verde che, su iniziativa del Comune, dopo l’ospedale San Bortolo stasera illumina la basilica di Monte Berico fino alle 24, grazie al contributo di una delle imprese attualmente chiuse per l’emergenza sanitaria, la “Vgest Srl” di Villa Bonin, in collaborazione con la comunità dei Servi di Maria, la “Fondazione 3 novembre 1918”, che custodisce nel Sacrario del monte Pasubio le spoglie di oltre 5.000 caduti italiani e austriaci e con il Gruppo Aim.