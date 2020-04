Questa mattina a Santa Marta Papa Francesco ha pregato per i politici in questo momento di emergenza Coronavirus. «Preghiamo oggi – dice Bergoglio nelle intenzioni di preghiera – per gli uomini e le donne che hanno vocazione politica».

«La politica – ammonisce Francesco – è la forma più alta di carità. Prego perchè i politici dei diversi Paesi in questo momento di pandemia cerchino insieme il bene del Paese e non il bene del proprio partito».

