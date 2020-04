Matteo Salvini elogia Luca Zaia e il Veneto durante un incontro con lo stesso governatore. «Raddoppio delle terapie intensive, riapertura e arredo in dieci giorni di vecchi ospedali per 740 posti letto, gestione a casa di più di 20 mila veneti in isolamento e 36 mila persone curate in ospedale. Orgoglioso del Veneto, complimenti a Zaia e alla sua squadra: altro che commissariare la Regione come vorrebbe il Pd!».

(ph: imagoeconomica)