Coronavirus, Ulss 8 Berica: 1143 casi (+7), calano i ricoverati, 310 le persone guarite

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 21 aprile 2020 – Non si registra nessun decesso oggi, martedì 21 aprile, sul territorio dell’Ulss 8 Berica. Dal bollettino odierno dell’azienda socio-sanitaria risulta che i positivi nel Vicentino sono arrivati a quota 1143, 7 in più rispetto a ieri; 16774 i tamponi e 6771 i test sierologici eseguiti sinora; 310 le persone guarite, i cosiddetti negativizzati; 772 i soggetti in sorveglianza attiva e 401 quelli in sorveglianza fiduciaria passiva. I ricoverati sono 93, 4 in meno da ieri; 133 i pazienti dimessi, 3 in più da ieri.

(ph. Imagoeconomica)